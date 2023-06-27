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Є всі підстави для політичного запрошення України в НАТО, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна має всі підстави, щоб отримати політичне запрошення до вступу до НАТО на саміті Альянсу в липні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

"Є всі підстави для політичного запрошення України в Альянс. Є повне розуміння щодо гарантій безпеки для України на час до моменту вступу", - написав він.

Президент зауважив, що працює разом із командою, щоб рішення саміту у Вільнюсі стали реально змістовними.

Вступ України до НАТО

Україна усвідомлює, що зможе приєднатися до НАТО тільки після завершення бойових дій. Проте держава хоче на саміті Альянсу у Вільнюсі, який пройде 11-12 липня, отримати політичне рішення щодо підтримки вступу.

Керівник ОП Андрій Єрмак заявляв, що країна очікує на запрошення до НАТО з відкритою датою.

При цьому міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що очікування держави від саміту Альянсу вже частково задоволені.

Окрім того, Україна також хоче отримати гарантії безпеки від членів НАТО, які не можуть бути альтернативою членству. Зазначимо, що в Альянсі вже розглядають кілька варіантів гарантій безпеки для України.

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Володимир ЗеленськийНАТО