Дональд Трамп Війна в Україні

Є влучання: чим Росія атакувала Україну вночі та як відпрацювала ППО

Фото: росіяни випустили по Україні 112 дронів за ніч (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні вночі, 7 серпня, Росія випустила по Україні 112 дронів. Повітряні сили знищили більшість ворожих цілей, проте було зафіксовано понад 20 влучань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

 За даними військових, починаючи з вечора 6 червня противник атакував 112 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. 

Запуски здійснювалися з території РФ (Курськ, Приморсько-Ахтарськ) та тимчасово окупованого Криму (Чауда, Гвардійське).

До відбиття повітряного удару були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та системи боротьби з безпілотниками.

За попередніми даними станом на 09:00, силами ППО було знищено або подавлено 89 ворожих дронів, зокрема Shahed, у північних, східних та центральних регіонах країни.

"Зафіксовано влучання 23 БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях", - йдеться у повідомленні.

Обстріл України

Нагадаємо, сьогодні вночі російські загарбники атакували ударними дронами Дніпропетровську область. Так, вибухи лунали у Дніпрі, Павлограді та Кривому Розі. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлову інфраструктуру та є постраждалі серед населення.

У Павлограді внаслідок атаки загорілися дачний будинок та авто. У Криворізькому районі горіла будівля, що не експлуатується, а у самому Кривому Розі - модульний будинок. Очільник Ради оборони міста Олександр Вілкул уточнив, що у Кривому Розі зафіксовано влучання 10 "Шахедами".

Вже зранку, 7 серпня, вибух пролунав у Миколаєві. Незадовго до цього в області оголосили повітряну тривогу.

ППОПовітряні сили УкраїниВійна в Україні