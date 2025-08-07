Є влучання: чим Росія атакувала Україну вночі та як відпрацювала ППО

За даними військових, починаючи з вечора 6 червня противник атакував 112 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Запуски здійснювалися з території РФ (Курськ, Приморсько-Ахтарськ) та тимчасово окупованого Криму (Чауда, Гвардійське).

До відбиття повітряного удару були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та системи боротьби з безпілотниками.

За попередніми даними станом на 09:00, силами ППО було знищено або подавлено 89 ворожих дронів, зокрема Shahed, у північних, східних та центральних регіонах країни.

"Зафіксовано влучання 23 БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях", - йдеться у повідомленні.