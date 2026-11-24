Зеленський: Гегсет досі не підписав передачу Україні 48 ракет для Patriot
Україна досі чекає передачі 48 ракет для Patriot від США. Процес може прискорити один підпис.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром.
Ракети для Patriot
Президент зазначив, що дуже важливим є передача ракет для антибалістичних систем ППО Patriot.
"Цей лист знаходиться в США, і там, брехати не буду про 60, ну хотілося би, але точно є один договір на 48 ракет. На жаль Гегсет поки що це не підписав, тому це залежить виключно від нього", - сказав він.
За словами Зеленського, Україна розраховує на ці майже 50 ракет.
"Ну, а якщо там хочуть 60 передати, ми тільки за", - додав президент.
Ліцензія на ракети для Patriot
Як каже очільник держави, ліцензії на виробництво ракет для Patriot Україна поки що не має.
"Ми на словах отримали від Білого дому, підтвердження отримали від президента Трампа, і потім підтвердження отримали від його команди, яка відповідальна за це, і позитивну реакцію отримали від компаній, які виробляють PAC-2 і PAC-3, але не отримали в реальності ці ліцензії", - уточнив він.
Зеленський зазначив, що Україна хоче, щоб Німеччина вже почала виробляти Patriot і треба пришвидшити цей процес, тому що це дуже гостре питання.
Програма PURL
Також Зеленський озвучив допомогу щодо ППО у межах програми PURL
"Перше, я хочу подякувати, тому що там є пакет ракет AIM для F-16, а також для систем ППО NASAMS. І F-16, і NASAMS працюють у нас як ППО", -зауважив він.
За його словами, це дуже серйозний пакет ракет AIM, він підписаний і Україна чекає на отримання цієї допомоги.
Раніше РБК-Україна писало, що Пентагон відкладає передачу Україні близько 60 ракет до систем ППО Patriot.
Йдеться про ракети-перехоплювачі PAC-3 і PAC-2 американського виробництва. Їх закупили західні союзники України, зокрема з європейських запасів.
За даними FT, поставку затримує міністр оборони США Піт Гегсет.
Крім того, єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс закликав країни ЄС передати Україні ракети Patriot зі своїх запасів.
Натомість вони отримають нові ракети, які Київ уже замовив на 2028-2029 роки.