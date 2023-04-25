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Є високий ризик біологічної небезпеки. У Судані захопили лабораторію з вірусами

Фото: у Судані захопили лабораторію з вірусами (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 25 квітня, у Судані захопили лабораторію, в якій зберігаються збудники кору і холери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Представник Всесвітньої організації охорони здоров’я Німа Саїд Абід повідомив, що одна з груп захопила лабораторію, в якій зберігаються збудники кору і холери та інші небезпечні матеріали.

За його словами, технічні фахівці не змогли потрапити до лабораторії, щоб убезпечити її.

"Це головна проблема: немає доступу для лаборантів, щоб вони могли потрапити в лабораторію і безпечно утримувати наявний біологічний матеріал і речовини", - сказав він, відмовившись уточнити, яка зі сторін захопила об'єкт.

Однак, за деякими даними, його контролюють Сили швидкого реагування.

Нагадаємо, 15 квітня у столиці Судану Хартум та низці інших міст спалахнули бої між армією та силами швидкого реагування.

Унаслідок чого загинули сотні людей. Бої призвели до гуманітарної катастрофи, у столиці Хартумі проблеми з водою, електрикою та паливом, нестача продуктів і ліків.

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Судан