RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Есть высокий риск биологической опасности. В Судане захватили лабораторию с вирусами

Фото: в Судане захватили лабораторию с вирусами (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 25 апреля, в Судане захватили лабораторию, в которой хранятся возбудители кори и холеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Представитель Всемирной организации здравоохранения Нима Саид Абид сообщил, что одна из групп захватила лабораторию, в которой хранятся возбудители кори и холеры и другие опасные материалы.

По его словам, технические специалисты не смогли попасть в лабораторию, чтобы обезопасить ее.

"Это главная проблема: нет доступа для лаборантов, чтобы они могли попасть в лабораторию и безопасно содержать имеющийся биологический материал и вещества", - сказал он, отказавшись уточнить, какая из сторон захватила объект.

Однако, по некоторым данным, его контролируют Силы быстрого реагирования.

Напомним, 15 апреля в столице Судана Хартум и ряде других городов вспыхнули бои между армией и силами быстрого реагирования.

В результате погибли сотни людей. Бои привели к гуманитарной катастрофе, в столице Хартуми проблемы с водой, электричеством и топливом, нехватка продуктов и лекарств.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Судан