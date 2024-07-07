Є важлива деталь. В Урзуф заїхав підрозділ Росгвардії, почались арешти

У селі Урзуф, розташованому за 40 км від Маріуполя, помітили військових підрозділу Росгвардії. Вони ходять у цивільному, вже відомо про арешти місцевих мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Маріупольцям. Увага. Тим хто в окупації та в кого там рідні. В Урзуф заїхав підрозділ Росгвардії. Перевдягнені у цивільне. Ходять по всьому зубережжю від Урзуфа до Ялти", - розповів він.

За даними Андрющенка, окупанти перевіряють в місцях концентрації відпочиваючих - шукають недовольних та підозрілих.

"Відомо про перші рандомні арешти. Обережно з висловами. Перевірте телефони. Бережить себе", - застеріг радник мера.