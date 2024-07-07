Є важлива деталь. В Урзуф заїхав підрозділ Росгвардії, почались арешти
У селі Урзуф, розташованому за 40 км від Маріуполя, помітили військових підрозділу Росгвардії. Вони ходять у цивільному, вже відомо про арешти місцевих мешканців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
"Маріупольцям. Увага. Тим хто в окупації та в кого там рідні. В Урзуф заїхав підрозділ Росгвардії. Перевдягнені у цивільне. Ходять по всьому зубережжю від Урзуфа до Ялти", - розповів він.
За даними Андрющенка, окупанти перевіряють в місцях концентрації відпочиваючих - шукають недовольних та підозрілих.
"Відомо про перші рандомні арешти. Обережно з висловами. Перевірте телефони. Бережить себе", - застеріг радник мера.
Ситуація у Маріуполі та Маріупольському районі
Російські війська захопили Маріуполь та район, у тому числі Урзуф та Ялту у лютому 2022 року.
Після постійних бомбардувань міста та вбивств тисяч маріупольців, у тому числі за допомогою тактики голоду, загарбники постійно влаштовують облави у місті та місцевих селах, шукають небажаних. А тих хоч якось підпадає під підозру, відправляють "на підвал".
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