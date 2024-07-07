Есть важная деталь. В Урзуф заехало подразделение Росгвардии, начались аресты

В селе Урзуф, расположенном в 40 км от Мариуполя, заметили военных подразделения Росгвардии. Они ходят в гражданском, уже известно об арестах местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Мариупольцам. Внимание. Тем, кто в оккупации и у кого там родные. В Урзуф заехало подразделение Росгвардии. Переодеты в гражданское. Ходят по всему побережью от Урзуфа до Ялты", - рассказал он.

По данным Андрющенко, оккупанты проверяют в местах концентрации отдыхающих - ищут недовольных и подозрительных.

"Известно о первых рандомных арестах. Осторожно с высказываниями. Проверьте телефоны. Берегите себя", - предостерег советник мэра.