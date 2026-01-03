Є три сценарії: ЗМІ спрогнозували, як можуть далі розгортатися події у Венесуелі

Ситуація у Венесуелі після захоплення військами США диктатора Ніколаса Мадуро може піти трьома шляхами: "конституційна" передача влади, військовий переворот, або взагалі дезінтеграція режиму.
Як повідомляє РБК-Україна, про це пише американська служба новин CNN.
Конституція Венесуели каже, що влада в країні повинна перейти до віцепрезидента - цю посаду обіймає Делсі Родрігес. Сам Родрігес вже заявив, що уряд Венесуели не знає про місцеперебування Мадуро та його дружини Сілії Флорес.
Майбутнє країни зараз під великим питанням, оскільки венесуельська опозиція вважає законним президентом країни політика Едмундо Гонсалеса, який перебуває у вигнанні. Ситуація в країні, вважає видання, може піти по одному з трьох можливих сценаріїв:
Нагадаємо, що вночі з 2 на 3 січня Сполучені Штати завдали серії ударів по столиці Венесуели - Каракасу. У різних районах міста було чути вибухи. Цілями для ударів стали урядові будівлі та військові бази Венесуели.
Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив проведення масштабної операції проти Венесуели, заявивши про її успішне завершення. За його словами, диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро разом із дружиною було затримано та вивезено з країни.
Зараз Мадуро та його дружина перебувають в ув'язненні на території США. Їм вже висунули обвинувачення у Південному окрузі Нью-Йорка. Мадуро інкримінують змову з метою наркотероризму, змову щодо імпорту кокаїну до США, а також незаконне володіння автоматичною зброєю та руйнівними пристроями. Окрім цього, йдеться про змову з метою використання такої зброї проти Сполучених Штатів.