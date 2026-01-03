Є три сценарії: ЗМІ спрогнозували, як можуть далі розгортатися події у Венесуелі

Нагадаємо, що вночі з 2 на 3 січня Сполучені Штати завдали серії ударів по столиці Венесуели - Каракасу. У різних районах міста було чути вибухи. Цілями для ударів стали урядові будівлі та військові бази Венесуели.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив проведення масштабної операції проти Венесуели, заявивши про її успішне завершення. За його словами, диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро разом із дружиною було затримано та вивезено з країни.

Зараз Мадуро та його дружина перебувають в ув'язненні на території США. Їм вже висунули обвинувачення у Південному окрузі Нью-Йорка. Мадуро інкримінують змову з метою наркотероризму, змову щодо імпорту кокаїну до США, а також незаконне володіння автоматичною зброєю та руйнівними пристроями. Окрім цього, йдеться про змову з метою використання такої зброї проти Сполучених Штатів.