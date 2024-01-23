Є три місяці. В Україні проведуть аудит всіх справ щодо бізнесу, а деякі поставлять "на паузу"

Так, у своєму рішенні РНБО рекомендувала Офісу генпрокурора, Держбюро розслідувань, Нацполіції, Бюро економічної безпеки та Службі безпеки України протягом трьох місяців провести аудит зареєстрованих справ щодо бізнесу, а також обмежень, вжитих до нього у цих справах.

Крім того, РНБО рекомендувала протягом цих трьох місяців поставити "на паузу" розслідування справ щодо бізнесу, якщо воно може заблокувати підприємницьку діяльність.

Також РНБО доручила за результатами аудиту виробити ефективні механізми забезпечення захисту бізнесу від можливих зловживань з боку правоохоронних органів.

Детальніше з рішенням РНБО можна ознайомитися нижче:

Рішення РНБО щодо бізнесу в Україні

Нагадаємо, сьогодні відбулося засідання РНБО щодо бізнесу. Як повідомив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський, на засіданні ухвалили рішення щодо економічної безпеки та стабільності у період воєнного стану в країні. Зокрема, РНБО вирішила сформувати Раду з підтримки підприємництва.

Також, за словами Зеленського, уряд має представити зміни до закону про Бюро економічної безпеки та деяких інших законів, щоб максимально обмежити потенціал будь-якого можливого тиску на "білий", легальний бізнес.

Скандальні справи щодо бізнесу в Україні

Нещодавно в Україні стався скандал довкола кримінальної справи щодо українського бізнесмена та голови інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепи. Правоохоронці затримали його на кордоні, коли той нібито прямував на економічний форум в Давосі.

Мазепу підозрюють в організації схеми незаконного заволодіння землею Київської ГЕС. Також у схемі нібито брали участь співробітники Держгеокадастру. Минулої п'ятниці суд відправив Мазепу в СІЗО під заставу в майже 350 млн гривень.

Однак сьогодні апеляційний суд зменшив розмір застави до 21 млн гривень, після чого Мазепа вийшов з СІЗО.

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