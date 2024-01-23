Есть три месяца. В Украине проведут аудит всех дел по бизнесу, а некоторые поставят "на паузу"

Так, в своем решении СНБО рекомендовал Офису генпрокурора, Госбюро расследований, Нацполиции, Бюро экономической безопасности и Службе безопасности Украины в течение трех месяцев провести аудит зарегистрированных дел по бизнесу, а также ограничений, введенных в его отношении по этим делам.

Кроме того, СНБО рекомендовал в течение этих трех месяцев поставить "на паузу" расследование дел по бизнесу, если оно может заблокировать предпринимательскую деятельность.

Также СНБО поручил по результатам аудита разработать эффективные механизмы обеспечения защиты бизнеса от возможных злоупотреблений со стороны правоохранительных органов.

Детальнее с решением СНБО можно ознакомиться ниже:

Решение СНБО по бизнесу в Украине

Напомним, сегодня состоялось заседание СНБО по бизнесу. Как сообщил в вечернем обращении президент Владимир Зеленский, на заседании было принято решение по экономической безопасности и стабильности в период военного положения в стране. В частности, СНБО решил сформировать Совет по поддержке предпринимательства.

Также, по словам Зеленского, правительство должно представить изменения в закон о Бюро экономической безопасности и некоторые другие законы, чтобы максимально ограничить потенциал любого возможного давления на "белый", легальный бизнес.

Скандальные дела по бизнесу в Украине

Недавно в Украине произошел скандал вокруг уголовного дела в отношении украинского бизнесмена и главы инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепы. Правоохранители задержали его на границе, когда тот якобы направлялся на экономический форум в Давосе.

Мазепа подозревается в организации схемы незаконного завладения землей Киевской ГЭС. Также в схеме якобы участвовали сотрудники Госгеокадастра. В прошлую пятницу суд отправил Мазепу в СИЗО под залог почти в 350 млн гривен.

Однако сегодня апелляционный суд уменьшил размер залога до 21 млн гривен, после чего Мазепа вышел из СИЗО.

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