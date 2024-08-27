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Є складнощі щодо повернення держзрадників до України, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Наразі є складнощі щодо повернення держзрадників, які втекли з України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції, повідомляє РБК-Україна.

"Є складнощі щодо повернення держзрадників, колаборантів тощо. Дуже складний процес екстрадиції. По-перше, країни не депортують людей, у яких така стаття (держзрада - ред.), тому що вони (зрадники - ред.) подають там у суд і кажуть, що це політичне переслідування", - сказав Зеленський.

По-друге, за його словами, "є країни ЄС, звідки в принципі складно повернути когось". Зокрема, йдеться про Австрію, Молдову, Румунію та Угорщину. 

"Потрібно нарощувати домовленості між МВС та міграційними службами. По-іншому ніяк. Я думаю, якби ми були б у ЄС, то не було б цього питання зовсім", - наголосив президент.

За словами Зеленського, для того, щоб вирішити цю проблему, ймовірно, будуть запропоновані зміни до законодавства.

"Побачимо план - будемо робити висновки", - додав президент.

Що передувало

Нагадаємо, днями генпрокурор оголосив підозру нардепу Артему Дмитруку, але з'ясувалося, що він незаконно виїхав з України.

Дмитруку інкримінують напади на військового та правоохоронця. Нардепа викликали до ДБР для слідчих дій.

За фактом незаконного виїзду Дмитрука з України правоохоронці порушили кримінальне провадження та провели обшуки в осіб, які могли допомогти з втечею.

Вчора президент України Володимир Зеленський провів нараду за участі керівників правоохоронних та антикорупційних органів щодо зрадників, які втекли з України. Він дав їм два тижні на вирішення проблеми з незаконним перетином кордону.

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Володимир Зеленський