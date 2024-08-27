Есть сложности по возвращению госпредателей в Украину, - Зеленский

"Есть сложности по возвращению госпредателей, коллаборантов и т.д. Очень сложный процесс экстрадиции. Во-первых, страны не депортируют людей, у которых такая статья (госизмена - ред.), потому что они (предатели - ред.) подают там в суд и говорят, что это политическое преследование", - сказал Зеленский.

Во-вторых, по его словам, "есть страны ЕС, откуда в принципе сложно вернуть кого-нибудь". В частности, речь идет об Австрии, Молдове, Румынии и Венгрии.

"Нужно наращивать договоренности между МВД и миграционными службами. По-другому никак. Я думаю, будь мы в ЕС, то не было бы этого вопроса совсем", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, для того чтобы решить эту проблему, вероятно, будут предложены изменения в законодательство.

"Увидим план - будем делать выводы", - добавил президент.