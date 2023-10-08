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Є шанс фінішувати у топ-3. Збірна України з волейболу перемогла чехів у відборі на ОІ

Фото: Збірна України з волейболу (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Збірна Україна в олімпійському відборі з волейболу виявилась сильнішою за збірну Чехії.Шанси на потрапляння на олімпіаду збереглися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Чоловіча збірна України з волейболу перемогла збірну Чехії. Це третя перемога у кваліфікації на Олімпіаду-2024. Підопічні Угіса Крастіньша обіграли у чотирьох сетах команду Чехії.

У останньому матчі олімпійського відбору Україна у неділю, 8 жовтня, зіграє проти Німеччини. Початок - о 23:00 за київським часом.

Минулі зустрічі волейбольної збірної України

Волейбольна збірна здобула дві перемоги у попередніх матчах: над збірною Ірана, з рахунком 3:0 та збірною Катару, з рахунком 3:1. Також збірна програла Кубі та Італії з однаковим рахунком 0:3. Збірній Бразилії "синьо-жовті" поступилися у тайм-брейку.

Зараз збірна України займає 5 місце у турнірній таблиці та втратила всі шанси потрапити в ТОП-2 та вийти на олімпіаду напряму. Але ще є шанс пройти через світовий рейтинг. В даний момент прохідна позиція для  потрапляння у Париж невідома - визначиться після завершення олімпійського кваліфікаційного турніру.

До фінального олімпійського турніру виходять команди на першому-другому місцях.

 

 

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Волейбол