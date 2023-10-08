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Есть шанс финишировать у топ-3. Сборная Украины по волейболу победила чехов в отборе на ОИ

Фото: Сборная Украины по волейболу (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Сборная Украины в олимпийском отборе по волейболу оказалась сильнее сборной Чехии.Шансы на попадание на олимпиаду сохранились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исход матча.

Мужская сборная Украины по волейболу победила сборную Чехии Это третья победа в квалификации на Олимпиаде-2024. Подопечные Угиса Крастиньша обыграли в четырех сетах команду Чехии.

В последнем матче олимпийского отбора Украина в воскресенье 8 октября сыграет против Германии. Начало – в 23:00 по киевскому времени.

Прошлые встречи волейбольной сборной Украины

Волейбольная сборная одержала две победы в предыдущих матчах: над сборной Ирана со счетом 3:0 и сборной Катара со счетом 3:1. Также сборная проиграла Кубе и Италии с одинаковым счётом 0:3. Сборной Бразилии "сине-желтые" уступили в тайм-брейке.

Сейчас сборная Украины занимает 5 место в турнирной таблице и упустила все шансы попасть в ТОП-2 и выйти на олимпиаду напрямую. Но есть еще шанс пройти через мировой рейтинг. В данный момент проходная позиция попадания в Париж неизвестна - определится после завершения олимпийского квалификационного турнира.

В финальный олимпийский турнир выходят команды на первом-втором местах.

 

 

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Волейбол