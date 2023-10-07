Збірна України з волейболу втратила шанс отримати путівку на Олімпіаду-2024

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне спорт ".

В п'ятому турі українські спортсмени здобули другу перемогу на турнірі - перемогли Катар з рахунком 3:1 за сетами. Результат дозволив піднятись на п'яте місце і зберегти математичні шанси на здобуття олімпійської ліцензії у разі поразки Німеччини від Чехії.

Втім, німецька команда обіграла чехів з рахунком 3:0 за сетами і здобула п'яту перемогу на турнірі. Українці не можуть фінішувати у топ-2. Італія й Бразилія, які йдуть на другому та третьому місці - мають по чотири перемоги й ще один очний поєдинок між собою.

Олімпіада з волейболу

Наразі українських спортсменів ще очікує два матчі на олімпійському кваліфікаційному турнірі. Попри те, що вони вже не зможуть здобути пряму путівку, все ж мають можливість поборотися за місце на Іграх у Парижі через світовий рейтинг.

В світовому рейтингу України посідає 16-е місце. Аби покращити положення, спортсмени повинні перемогти у двох наступних матчах.