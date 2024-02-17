"Є рух вперед". Кулеба розповів про перші результати Мюнхенської конференції

"На цих зустрічах ми говоримо про ключові потреби фронту і України - артилерійські снаряди, ППО, далекобійна зброя. І з усіх цих питань є рух вперед. З якихось питань обережніший, з якихось - більший", - сказав він.

Кулеба зазначив, що з міністрами закордонних справ G7 обговорив нарощення виробництво та постачання зброї та снарядів для України.

"Найважливіший висновок вчорашнього дня сформую таким чином - "Європа повертається". Ми бачимо, що ухвалені стратегічні рішення щодо нарощення виробництва озброєнь, щодо спрямування більшої кількості з Європи до України. Друге, що Європа усвідомила - режим Путіна становить загрозу всій Європі. Це дуже важливо, бо з цього починається ухвалення важливих рішень", - додав міністр.

Щодо допомоги від США Кулеба наголосив, що продовжується процес ухвалення законопроєкту по фінансування допомоги. Також, за словами глави МЗС, є рух у питанні використання заморожених активів РФ на користь України.

Мюнхенська безпекова конференція

Президент Володимир Зеленський цього року особисто бере участь у Мюнхенській конференції з безпеки. Минулого року він виступив в онлайн-форматі.

Сьогодні президент виступив на одній з панелей конференції. Головною темою була загарбницька війна в Україну, яку розв'язала Росія. Також глава держави зробив декілька заяв про Авдіївку, Трампа, Путіна.

Головні заяви Зеленського на Мюнхенській конференції - у нашому матеріалі.

Також у Мюнхені президент зустрівся з прем'єрами Данії, Нідерландів, президентом Азербайджану та віце-президенткою США.