"Есть движение вперед". Кулеба рассказал о первых результатах Мюнхенской конференции

"На этих встречах мы говорим о ключевых потребностях фронта и Украины - артиллерийские снаряды, ПВО, дальнобойное оружие. И по всем этим вопросам есть движение вперед. По каким-то вопросам осторожнее, по каким - больше", - сказал он.

Кулеба отметил, что с министрами иностранных дел G7 обсудил наращивание производства и поставок оружия и снарядов для Украины.

"Важнейший вывод вчерашнего дня сформирую таким образом - "Европа возвращается". Мы видим, что приняты стратегические решения по наращиванию производства вооружений, по направлению большего количества из Европы в Украину. Второе, что Европа осознала - режим Путина представляет угрозу всей Европе. Это очень важно, потому что с этого начинается принятие важных решений", - добавил министр.

Что касается помощи от США Кулеба подчеркнул, что продолжается процесс принятия законопроекта о финансировании помощи. Также, по словам главы МИД, есть движение по вопросу использования замороженных активов РФ в пользу Украины.

Мюнхенская конференция безопасности

Президент Владимир Зеленский в этом году лично участвует в Мюнхенской конференции по безопасности. В прошлом году он выступил в онлайн-формате.

Сегодня президент выступил на одной из панелей конференции. Главной темой была захватническая война в Украине, которую развязала Россия. Также глава государства сделал несколько заявлений об Авдеевке, Трампе, Путине.

Главные заявления Зеленского на Мюнхенской конференции - в нашем материале.

Также в Мюнхене президент встретился с премьерами Дании, Нидерландов, президентом Азербайджана и вице-президентом США.