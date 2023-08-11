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Є рух та успіхи. В ЗСУ розповіли про успіхи на Таврійському напрямку

Фото: українські військові (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Збройні сили України протягом доби виконали 1464 вогневих завдання на Таврійському напрямку. Знищили 16 одиниць ворожої техніки.

Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Таврійський напрямок. Є рух вперед та успіхи. Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1464 вогневих завдання", - пише Тарнавський. 

Протягом доби наші воїни вбили, поранили й взяли в полон 257 окупантів, серед яких 49 - ліквідовано, 208 - поранено. 

Також було знищено 16 одиниць військової техніки росіян, зокрема: 

  • 4 ББМ;
  • 3 артилерійських системи;
  • міномети;
  • 1 РСЗВ;
  • 1 БпЛА;
  • 5 одиниць автомобільної;
  • 2 одиниці спеціальної техніки.

 
Також було знищено 5 складів боєприпасів.

Ситуація на фронті

Протягом минулої доби наші воїни ліквідували ще 580 окупантів. Втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення на територію України склали 252 780 одиниць особового складу.

Як відзначає Інститут вивчення війни, наші солдати ЗСУ просуваються в Запорізькій області та намагались закріпитись поблизу Урожайного.

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