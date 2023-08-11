Є рух та успіхи. В ЗСУ розповіли про успіхи на Таврійському напрямку

Збройні сили України протягом доби виконали 1464 вогневих завдання на Таврійському напрямку. Знищили 16 одиниць ворожої техніки.
Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
"Таврійський напрямок. Є рух вперед та успіхи. Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1464 вогневих завдання", - пише Тарнавський.
Протягом доби наші воїни вбили, поранили й взяли в полон 257 окупантів, серед яких 49 - ліквідовано, 208 - поранено.
Також було знищено 16 одиниць військової техніки росіян, зокрема:
Також було знищено 5 складів боєприпасів.
Протягом минулої доби наші воїни ліквідували ще 580 окупантів. Втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення на територію України склали 252 780 одиниць особового складу.
Як відзначає Інститут вивчення війни, наші солдати ЗСУ просуваються в Запорізькій області та намагались закріпитись поблизу Урожайного.
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