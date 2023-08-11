Есть движение и успехи. В ВСУ рассказали об успехах на Таврическом направлении

"Таврическое направление. Есть движение вперед и успехи. Артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1464 огневых задач", - пишет Тарнавский.

В течение суток наши воины убили, ранили и взяли в плен 257 окупантов, среди которых 49 - ликвидированы, 208 - ранены.

Также было уничтожено 16 единиц военной техники россиян, в том числе:

4 ББМ;

3 артиллерийские системы;

минометы;

1 РСЗО;

1 БпЛА;

5 единиц автомобильной;

2 единицы специальной техники.

Также были уничтожены 5 складов боеприпасов.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки наши воины ликвидировали еще 580 оккупантов. Потери России с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины составили 252 780 единиц личного состава.

Как отмечает Институт изучения войны, наши солдаты ВСУ продвигаются в Запорожской области и пытались закрепиться вблизи Урожайного.