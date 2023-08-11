Есть движение и успехи. В ВСУ рассказали об успехах на Таврическом направлении

Вооруженные силы Украины в течение суток выполнили 1464 огневых задачи на Таврическом направлении. Уничтожили 16 единиц вражеской техники.
Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
"Таврическое направление. Есть движение вперед и успехи. Артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1464 огневых задач", - пишет Тарнавский.
В течение суток наши воины убили, ранили и взяли в плен 257 окупантов, среди которых 49 - ликвидированы, 208 - ранены.
Также было уничтожено 16 единиц военной техники россиян, в том числе:
Также были уничтожены 5 складов боеприпасов.
За прошедшие сутки наши воины ликвидировали еще 580 оккупантов. Потери России с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины составили 252 780 единиц личного состава.
Как отмечает Институт изучения войны, наши солдаты ВСУ продвигаются в Запорожской области и пытались закрепиться вблизи Урожайного.
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