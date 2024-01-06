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Є різні групи. Ігнат розповів, де найшвидше завершать навчання на F-16

Україна, Субота 06 січня 2024 20:31
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Є різні групи. Ігнат розповів, де найшвидше завершать навчання на F-16 Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform.com.ua)
Автор: Каріна Левицька

Станом на сьогодні існує три групи пілотів що навчаються на F-16. Кожна з них має індивідуальну програму підготовки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Давайте розділимо. Група пілотів в Британії - це випускники 2023 року. Там триватиме підготовка до пересадки на F-16 до двох років. Два роки там будуть навчатися молоді пілоти", - заявив Ігнат.

Щодо другої групи, то це пілоти, що навчаються в США. Ігнат повідомив, що за словами американців, навчання буде до кінця 2024 року.

"Можливо, когось швидше підготують, там індивідуальна програма підготовки", - додав він.

Речник також зауважив, що остання - третя група наразі навчається в Данії.

"В Данії - передова група, яку ми відправили. Там навчання вже проходить і там вже пілоти проходять польоти з інструкторами й так далі", - наголосив Ігнат.

Він зауважив, що треба дивитися різні групи, різний термін навчання в різних країнах.

"Ось різні майданчики, які ми маємо. Плюс наземний персонал ще вчиться в інших країн, крім цих трьох, які я озвучив. Що стосується Данії, то і пілоти та винищувачі прийдуть звідти найшвидше. Коли це буде? Розраховуємо на весну", - сказав Ігнат.

F-16 для України

Раніше союзники України заявили про створення авіаційної коаліції для передачі державі сучасних винищувачів, зокрема F-16. Коаліцію очолили Нідерланди й Данія.

Нещодавно офіційно стало відомо, що перша група українських пілотів завершила базову програму навчання у Британії та розпочала тренування на винищувачах F-16 у Данії.

22 грудня прем'єр Нідерландів Марк Рютте розповів, що уряд країни прийняв рішення щодо підготовки перших 18 винищувачів F-16 до передачі Україні.

Норвегія своєю чергою повідомила, що у Данію прибули перші норвезькі F-16, на яких будуть вчитись українські пілоти.

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