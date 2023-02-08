Є ризик застою. Зеленський пояснив, як триватиме війна в Україні без сучасних винищувачів

У боротьбі України з Росією на полі бою може трапитись ризик застою, якщо ЗСУ не отримають сучасні винищувачі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
"Що станеться, якщо ми не отримаємо ці винищувачі чи ракети більшого радіуса дії, або у нас не буде достатньо боєприпасів, тому що все, очевидно, закінчується і виходить з технічного обслуговування?", - йдеться у заяві.
Зеленський пояснив, що без цього був би застій, який ні до чого доброго не приведе. Він додав, що разом із прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком він обговорював надання зброї України у майбутньому, а бронетехніка є пріоритетом.
"Коли йдеться про відтіснення російських військ, і що ракети більшої дальності також є пріоритетом, і я дуже вдячний, що Британія нарешті почула нас у цьому питанні. сподіваюсь, що інші союзники приєднаються до надання такої зброї", - додав президент України.
Нагадаємо, що Великобританія розглядає можливість надання Україні винищувачів. Однак це є довгостроковим рішенням.
Британія розширить програму підготовки морської піхоти та пілотів винищувачів для Збройних сил України.
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