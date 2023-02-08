UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Є ризик застою. Зеленський пояснив, як триватиме війна в Україні без сучасних винищувачів

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У боротьбі України з Росією на полі бою може трапитись ризик застою, якщо ЗСУ не отримають сучасні винищувачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Що станеться, якщо ми не отримаємо ці винищувачі чи ракети більшого радіуса дії, або у нас не буде достатньо боєприпасів, тому що все, очевидно, закінчується і виходить з технічного обслуговування?", - йдеться у заяві.

Зеленський пояснив, що без цього був би застій, який ні до чого доброго не приведе. Він додав, що разом із прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком він обговорював надання зброї України у майбутньому, а бронетехніка є пріоритетом.

"Коли йдеться про відтіснення російських військ, і що ракети більшої дальності також є пріоритетом, і я дуже вдячний, що Британія нарешті почула нас у цьому питанні. сподіваюсь, що інші союзники приєднаються до надання такої зброї", - додав президент України.

Нагадаємо, що Великобританія розглядає можливість надання Україні винищувачів. Однак це є довгостроковим рішенням.

Британія розширить програму підготовки морської піхоти та пілотів винищувачів для Збройних сил України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийЗбройні сили УкраїниВеликобританіяВійна в Україні