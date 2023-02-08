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Есть риск застоя. Зеленский объяснил, как будет продолжаться война в Украине без современных истребителей

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Если ВСУ не получат современные истребители, существует риск того, что боевые действия перейдут в фазу застоя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Что произойдет, если мы не получим эти истребители или ракеты большего радиуса действия или у нас не будет достаточно боеприпасов, потому что все, очевидно, заканчивается и выходит из технического обслуживания?", - говорится в заявлении.

Зеленский объяснил, что без этого был бы застой, ни к чему хорошему не приведший. Он добавил, что вместе с премьер-министром Британии Риши Сунаком он обсуждал предоставление оружия Украины в будущем, а бронетехника является приоритетом.

"Когда речь идет об оттеснении российских войск, и что ракеты большей дальности также являются приоритетом, и я очень благодарен, что Британия наконец-то услышала нас в этом вопросе. Надеюсь, что другие союзники присоединятся к предоставлению такого оружия", - добавил президент Украины.

Напомним, что Великобритания рассматривает возможность предоставления Украине истребителей. Однако это долгосрочное решение.

Великобритания расширит программу подготовки морской пехоты и пилотов истребителей для Вооруженных сил Украины.

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