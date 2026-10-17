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"Є пропозиції": США працюють над зустріччю Зеленського та Путіна

16:01 17.10.2026 Сб
2 хв
aimg Юлія Капітонова
"Є пропозиції": США працюють над зустріччю Зеленського та Путіна Фото: Володимир Зеленський і Володимир Путін (колаж РБК-Україна)
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Американська влада вже докладає зусиль, щоб огранізувати зустріч президента України та російського диктатора.

Про це глава держави Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами, повідомляє РБК-Україна.

"США працюють над зустріччю (Зеленського та Путіна, - ред.), у них є пропозиції", - наголосив український президент.

За його словами, переговори можуть відбутися в одній з країн Близького Сходу.

Команда Трампа уже озвучила кілька пропозицій, серед них Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) та Саудівська Аравія.

Також цілком імовірно, що цю зустріч можуть організувати в США під час засідання "Групи двадцяти", однак підтвердження досі немає ні від Вашингтона, ні від Москви.

"Ця зустріч може бути в одній з європейських країн. Я знаю, що європейці починають контактувати з приводу цього. Подивимось на результат трішки пізніше", - підсумував Зеленський.

Путін досі відмовляється від зустрічі з Зеленським

Президент України неодноразово пропонував російському диктатору переговори у форматі тет-а-тет.

На переконання Зеленського, така зустрічі допомогла б реально наблизити завершення війни.

Глава держави наголошував, що готовий прилетіти у будь-яку нейтральну країну, однак Путін відкидав усі можливі варіанти.

Глава Кремля продовжує стверджувати, що може провести зустріч з Зеленським винятково у Москві.

Президент України та російський диктатор особисто зустрічалися лише раз - 9 грудня 2019 року в Парижі під час саміту в нормандському форматі за участю лідерів Франції та Німеччини.

Після переговорів у нормандському форматі Путін і Зеленський провели окрему двосторонню зустріч. Обговорювали, зокрема, врегулювання війни на Донбасі.

До речі, раніше Зеленський попередив українців та світ про новий план Путіна щодо Білорусі та заходу України.

Також президент анонсував нову зустріч із командою Трампа для завершення війни.

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