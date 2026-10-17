Зеленський анонсував нову зустріч з посланцями Трампа

Наступного тижня може відбутися нова зустріч української делегації зі спецпредставниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами.

За його словами, 16 жовтня голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров контактував з представниками США, зокрема з Кушнером.

"Вони домовляються про зустріч. Я готовий також з ними зустрічатися. Я думаю, на цьому тижні вони знайдуть можливість і ми знайдемо формат, як зустрітися", - сказав президент.

Зеленський додав, що зустріч української та американської делегацій мала відбутися у Брюсселі, але у американської сторони "не вийшло".

Він зазначив, що американський майданчик буде працювати.

"Ми розраховуємо, що вони будуть більше тиснути на Путіна, а не на нас. Інакше це просто несправедливо", - наголосив президент.

За його словами, Україна готова зустрічатися з делегацією США у бідь-якій країні, де захоуть американці.

"Ми всюди готові до перемовин, до будь-якого формату перемовин - втрьох, вдвох, вчотирох - неважливо. Важливий мир. На наступному тижні є можливість, американська сторона дала нам сигнал може бути у нас з ними зустріч", - додав Зеленський.