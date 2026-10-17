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"Есть предложения": США работают над встречей Зеленского и Путина

16:01 17.10.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Капитонова
"Есть предложения": США работают над встречей Зеленского и Путина Фото: Владимир Зеленский и Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)
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Американские власти уже прилагают усилия, чтобы организовать встречу президента Украины и российского диктатора.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами, сообщает РБК-Украина.

"США работают над встречей (Зеленского и Путина - ред.), у них есть предложения", - подчеркнул украинский президент.

По его словам, переговоры могут пройти в одной из стран Ближнего Востока.

Команда Трампа уже озвучила несколько вариантов, среди них - Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию.

Также не исключено, что встреча может состояться в США во время саммита "Группы двадцати", однако подтверждения этой информации пока нет ни от Вашингтона, ни от Москвы.

"Эта встреча может быть в одной из европейских стран. Я знаю, что европейцы начинают контактировать по этому поводу. Посмотрим на результат немного позже", - подытожил Зеленский.

Путин до сих пор отказывается от встречи с Зеленским

Президент Украины неоднократно предлагал российскому диктатору провести переговоры один на один.

По мнению Зеленского, такая встреча помогла бы реально приблизить завершение войны.

Глава государства подчеркивал, что готов прилететь в любую нейтральную страну, однако Путин отвергал все возможные варианты.

Глава Кремля продолжает утверждать, что может встретиться с Зеленским только в Москве.

Президент Украины и российский диктатор лично встречались только один раз - 9 декабря 2019 года в Париже, во время саммита в нормандском формате с участием лидеров Франции и Германии.

После переговоров в нормандском формате Путин и Зеленский провели отдельную двустороннюю встречу. Обсуждали, в частности, урегулирование войны на Донбассе.

Кстати, ранее Зеленский предупредил украинцев и мир о новом плане Путина относительно Беларуси и запада Украины.

Также президент анонсировал новую встречу с командой Трампа для завершения войны.

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