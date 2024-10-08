Е-посвідчення ветерана стане основним документом: Рада ухвалила закон

"Рада в цілому підтримала законопроект про запровадження е-посвідчення ветерана як основного документа", - зазначив Гончаренко.

За його словами, за ініціативу проголосували 256 парламентарів.

Нардеп зазначив, що такий закон сприятиме покращенню надання адміністративних процедур та доступу до соціальних гарантій. Е-посвідчення ветерана дозволяють зменшити час, який потрібний для перевірки факту надання такого статусу.

Також закон додає термін "травма", як причину набуття статусу особи з інвалідністю внаслідок війни.