Е-удостоверение ветерана станет основным документом: Рада приняла закон

"Рада в целом поддержала законопроект о введении е-удостоверения ветерана как основного документа", - отметил Гончаренко.

По его словам, за инициативу проголосовали 256 парламентариев.

Нардеп отметил, что такой закон будет способствовать улучшению предоставления административных процедур и доступа к социальным гарантиям. Е-удостоверения ветерана позволяют уменьшить время, которое необходимо для проверки факта предоставления такого статуса.

Также закон добавляет термин "травма", как причину получения статуса лица с инвалидностью в результате войны.