Е-удостоверение ветерана станет основным документом: Рада приняла закон

Е-удостоверение ветерана в Украине будет основным документом. Соответствующий закон приняла Верховная Рада.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram.
"Рада в целом поддержала законопроект о введении е-удостоверения ветерана как основного документа", - отметил Гончаренко.
По его словам, за инициативу проголосовали 256 парламентариев.
Нардеп отметил, что такой закон будет способствовать улучшению предоставления административных процедур и доступа к социальным гарантиям. Е-удостоверения ветерана позволяют уменьшить время, которое необходимо для проверки факта предоставления такого статуса.
Также закон добавляет термин "травма", как причину получения статуса лица с инвалидностью в результате войны.
Напомним, еще в 2022 году Кабмин решил ввести е-удостоверение ветерана. Его добавили в приложения "Дія".
Более детально о том, как добавить документ в "Дії", - в материале РБК-Украина.
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