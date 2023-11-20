Є питання. Чи змогла РФ модифікувати касетні авіабомби РБК-500 і в чому загроза

Що відомо про можливе застосування плануючих РБК-500

Першочергово інформацію про нібито застосування модифікованих касетних РБК-500 написали в Телеграм-каналах. Згодом про модернізацію цих авіабомб написали й у звіті Інститут вивчення війни (ISW), посилаючись на так званих російських "воєнкорів", які першими й поширили відео в мережі.

Повідомлялося, що окупанти буцімто скинули касетні авіабомби РБК-500 по позиціях Сил оборони в районі Старомайорського (Донецька область). Російські пабліки стверджують, що авіабомби "модернізували". І нібито вони мають в арсеналі тепер плануючі, які й "використали вперше".

Втім, є сумніви щодо правдивості цих заяв. На це звертає увагу головний редактор Defence Express Олег Катков у розмові з РБК-Україна. Оскільки в мережі російські "воєнкори" демонструють просто з використанням касетного боєприпасу.

Тож з огляду лише на один ролик говорити про те, що це було використання саме РБК-500 тим паче перероблених у плануючі - це значить довіряти російським джерелам, зазначає співрозмовник у коментарі виданню.

Довідково про РБК-500

РБК-500 - це російська касетна бомба масою 500 кг. Розслідувачі з Conflict Intelligence Team писали, що весною 2022 року окупанти скинули на Одещину таку касетну бомбу. Але тоді, імовірно, більша частина суббоєприпасів ПТАБ-1М не вибухнула.

Згадувалося, що метою ударів могла бути військова частина чи електропідстанція. Варто зауважити, що згідно з відкритими джерелами, в РБК-500 ПТАБ-1М міститься 268 суббоєприпасів, а в ДСНС повідомили, що знайшли 253 одиниці.

Чи могла РФ вдатися до модифікації

За словами головреда Defence Express, якщо припустити, що РБК-500 перероблена на плануючу, то технічно, напевно, це можливо. Хоча є питання як росіяни реалізували кріплення модуля УМПК до самої бомби яка має розкритися.

"Тому, що касетна авіабомба, як і будь-який касетний боєприпас, під час підльоту до цілі розкривається і запорошує зону ураження касетними субелементами невеликого розміру. Але касета має розкритися. Тобто як вони реалізували саме кріплення плануючого модуля УМПК залишається під питанням. Інший варіант, якщо була використана спеціальна версія РБК-500 під назвою "Дрель", а не модуль УМПК", - пояснює Катков.

Яку це несе загрозу

Стосовно того, яку загрозу вони можуть нести ця касетна авіабомба, то мова йде про доволі значну. Оскільки вона має декілька споряджень.

"Якщо ми говоримо про РБК-500, то це авіаційна бомба, яка має різне спорядження. Тобто може бути осколкова, осколково-фугасна, протитанковими з кумулятивними суббоєприпасами, запальна", - зазначив Катков.

Таким чином, для в залежності від вибору цілі обирається конкретна бомба з конкретними елементами.

"Тобто для знищення бронетехніки обирається з кумулятивними елементами. Якщо треба уразити живу силу - обирається осколкова. Якщо треба вразити склади паливно-мастильних матеріалів, то обирається запальна і т. д", - розповів Катков.

Як протидіяти

Якщо росіяни дійсно модифікували касетні авіабомби РБК-500 на плануючі, то потрібно як у випадку з комплектами УМПК, застосовувати авіацію, пояснив Катков у коментарі виданню.

Тож єдине, що може завадити ворогу їх використовувати - наявність в Україні винищувачів з далекобійними ракетами на кшталт AIM-120. А значить мова йде про F-16, на отримання яких доволі довгий час очікує Україна.

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