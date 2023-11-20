Окупанти вперше завдали масованого авіаудару керованими касетними бомбами, - ISW

Російські окупанти завдали масованого авіаудару за позиціями Сил оборони України з використанням касетних бомб РБК-500, які були модифіковані в плануючі бомби. Атаку було здійснено вчора в районі Старомайорського Донецької області.

Про це розповіли аналітики Інституту вивчення війни, повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW .

За даними Генерального штабу Збройних сил України, бійці ЗСУ відбили наземні наступальні атаки російських загарбників у районі Старомайорського. Так, війська РФ 19 листопада не змогли просунутися у прикордонному районі Донецької та Запорізької областей.

"Російські блогери заявили, що російські війська завдали великого авіаудару з використанням касетних бомб РБК-500, модифікованих у плануючі бомби, по українських позиціях біля Старомайорського", - йдеться у публікації.

При цьому "воєнкори" розповідають, що цей удар став "першим великим російським ударом по Україні із застосуванням цієї зброї в модифікації бомби, що планує".

Росіяни вдосконалять авіабомби та збільшують удари

Військові експерти зазначали, що як мінімум із зими цього року Росія розпочала виробництво аналогів американських плануючих бомб. Так, у березні журналісти Defense Express публікували фото уламків, на яких можна впізнати так званий аналог JDAM-ER, про існування якого вперше стало відомо на початку січня цього року.

Нагадаємо, Joint Direct Attack Munition (JDAM) - комплект обладнання на основі технології GPS, що перетворює прості вільноспадні бомби у всепогодні кориговані ("розумні") боєприпаси.

JDAM являє собою комплект із крил, що кріпляться в середній частині бомби, і хвостового блоку, має кероване оперення, що дозволяє бомбі маневрувати. Там же знаходиться і комп'ютер з навігаційним устаткуванням.

Бомби обладнані комплектом JDAM спрямовуються до цілі інтегрованою інерційною системою наведення в парі з GPS-приймачем поліпшеної точності, що забезпечує їм заявлену дальність дії у 28 кілометрів від точки скидання. Кругове імовірне відхилення показане на випробуваннях становить 11 метрів.

Інтервенти використовували комплекти, які перетворює звичайну 500-кілограмову фугасну ФАБ-500М-62 на плануючу з корекцією супутникової навігації.

Аналогічне технологічне рішення війська РФ могли застосовувати і при модифікації касетних авіабомб, які раніше використовували для авіаударів, зокрема, в Сирії.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ пояснили, чому українські захисники не можуть збивати усі керовані авіабомби російських окупантів.