ua en ru
Пн, 20 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти вперше завдали масованого авіаудару керованими касетними бомбами, - ISW

Понеділок 20 листопада 2023 09:58
UA EN RU
Окупанти вперше завдали масованого авіаудару керованими касетними бомбами, - ISW Фото: авіаія РФ вперше завдала масованих ударів по Україні керованими касетними бомбами (facebook.com/aviacionmilitar.am)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти завдали масованого авіаудару за позиціями Сил оборони України з використанням касетних бомб РБК-500, які були модифіковані в плануючі бомби. Атаку було здійснено вчора в районі Старомайорського Донецької області.

Про це розповіли аналітики Інституту вивчення війни, повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, бійці ЗСУ відбили наземні наступальні атаки російських загарбників у районі Старомайорського. Так, війська РФ 19 листопада не змогли просунутися у прикордонному районі Донецької та Запорізької областей.

"Російські блогери заявили, що російські війська завдали великого авіаудару з використанням касетних бомб РБК-500, модифікованих у плануючі бомби, по українських позиціях біля Старомайорського", - йдеться у публікації.

При цьому "воєнкори" розповідають, що цей удар став "першим великим російським ударом по Україні із застосуванням цієї зброї в модифікації бомби, що планує".

Окупанти вперше завдали масованого авіаудару керованими касетними бомбами, - ISW

Росіяни вдосконалять авіабомби та збільшують удари

Військові експерти зазначали, що як мінімум із зими цього року Росія розпочала виробництво аналогів американських плануючих бомб. Так, у березні журналісти Defense Express публікували фото уламків, на яких можна впізнати так званий аналог JDAM-ER, про існування якого вперше стало відомо на початку січня цього року.

Нагадаємо, Joint Direct Attack Munition (JDAM) - комплект обладнання на основі технології GPS, що перетворює прості вільноспадні бомби у всепогодні кориговані ("розумні") боєприпаси.

JDAM являє собою комплект із крил, що кріпляться в середній частині бомби, і хвостового блоку, має кероване оперення, що дозволяє бомбі маневрувати. Там же знаходиться і комп'ютер з навігаційним устаткуванням.

Бомби обладнані комплектом JDAM спрямовуються до цілі інтегрованою інерційною системою наведення в парі з GPS-приймачем поліпшеної точності, що забезпечує їм заявлену дальність дії у 28 кілометрів від точки скидання. Кругове імовірне відхилення показане на випробуваннях становить 11 метрів.

Інтервенти використовували комплекти, які перетворює звичайну 500-кілограмову фугасну ФАБ-500М-62 на плануючу з корекцією супутникової навігації.

Аналогічне технологічне рішення війська РФ могли застосовувати і при модифікації касетних авіабомб, які раніше використовували для авіаударів, зокрема, в Сирії.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ пояснили, чому українські захисники не можуть збивати усі керовані авіабомби російських окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Авіаудари Росавиация Війна Росії проти України
NEWS
Понад 600 окупантів та 4 танки. Генштаб оновив втрати росіян в Україні
Понад 600 окупантів та 4 танки. Генштаб оновив втрати росіян в Україні
DAILY
Генсек МЗС Естонії Йонатан Всевіов: Ми не маємо права втомлюватись від війни
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Генсек МЗС Естонії Йонатан Всевіов: Ми не маємо права втомлюватись від війни