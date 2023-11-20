Есть вопросы. Смогла ли РФ модифицировать кассетные авиабомбы РБК-500 и в чем угроза

Что известно о возможном применении планирующих РБК-500

Первоначально информацию о якобы применении модифицированных кассетных РБК-500 написали в Телеграм-каналах. Впоследствии о модернизации этих авиабомб написали и в отчете Институт изучения войны (ISW), ссылаясь на так называемых российских "военкоров", которые первыми и распространили видео в сети.

Сообщалось, что оккупанты якобы сбросили кассетные авиабомбы РБК-500 по позициям Сил обороны в районе Старомайорского (Донецкая область). Российские паблики утверждают, что авиабомбы "модернизировали". И якобы у них в арсенале теперь планирующие, которые и "использовали впервые".

Впрочем, есть сомнения в правдивости этих заявлений. На это обращает внимание главный редактор Defence Express Олег Катков в разговоре с РБК-Украина. Поскольку в сети российские "военкоры" демонстрируют просто с использованием кассетного боеприпаса.

Поэтому, учитывая только один ролик, говорить о том, что это было использование именно РБК-500 тем более переработанных в планирующие - это значит доверять российским источникам, отмечает собеседник в комментарии изданию.

Дополнительно о РБК-500

РБК-500 - это российская кассетная бомба массой 500 кг. Расследователи из Conflict Intelligence Team писали, что весной 2022 года оккупанты сбросили на Одесскую область такую кассетную бомбу. Но тогда, вероятно, большая часть суббоеприпасов ПТАБ-1М не разорвалась.

Упоминалось, что целью ударов могла быть военная часть или электроподстанция. Следует заметить, что согласно открытым источникам, в РБК-500 ПТАБ-1М содержится 268 суббоеприпасов, а в ГСЧС сообщили, что нашли 253 единицы.

Могла ли РФ прибегнуть к модификации

По словам главреда Defence Express, если предположить, что РБК-500 переработана в планирующую, то технически, наверное, это возможно. Хотя есть вопросы как россияне реализовали крепление модуля УМПК к самой бомбе, которая должна раскрыться.

"Потому что кассетная авиабомба, как и любой кассетный боеприпас, во время подлета к цели раскрывается и запыляет зону поражения кассетными субэлементами небольшого размера. Но кассета должна раскрыться. То есть как они реализовали именно крепление планирующего модуля УМПК остается под вопросом. Другой вариант, если была использована специальная версия РБК-500 под названием "Дрель", а не модуль УМПК", - объясняет Катков.

Какую это несет угрозу

Относительно того, какую угрозу они могут нести эта кассетная авиабомба, речь идет о достаточно значительной. Поскольку у нее есть несколько снаряжений.

"Если мы говорим о РБК-500, то это авиационная бомба, которая имеет разное снаряжение. То есть может быть осколочная, осколочно-фугасная, противотанковыми с кумулятивными суббоеприпасами, зажигательная", - отметил Катков.

Таким образом, в зависимости от выбора цели выбирается конкретная бомба с конкретными элементами.

"То есть для уничтожения бронетехники выбирается с кумулятивными элементами. Если нужно поразить живую силу - выбирается осколочная. Если нужно поразить составы горюче-смазочных материалов, то выбирается зажигательная и т. д", - рассказал Катков.

Как противодействовать

Если россияне действительно модифицировали кассетные авиабомбы на планирующие РБК-500, то нужно как в случае с комплектами УМПК, применять авиацию, пояснил Катков в комментарии изданию.

Так что единственное, что может помешать врагу их использовать - наличие в Украине истребителей с дальнобойными ракетами типа AIM-120. А значит речь идет о F-16, получение которых довольно долгое время ожидает Украина.

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