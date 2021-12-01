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Украина в феврале 2023 года проведет е-перепись. К процессу привлекут Apple

Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский заявил, что электронная перепись населения Украины состоится в феврале 2023 года. К этому процессу привлекут компанию Apple.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на послание главы государства в Раде.

"В планах запустить уже скоро запустить электронную перепись, которая впоследствии приведет к электронному голосованию. Гордимся тем, что Украина станет второй в мире, которая проведет перепись в сотрудничестве с Apple уже в феврале 2023 года", - рассказал Зеленский.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что Украина станет второй страной, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple. Минцифры подписал меморандум с американской компанией.

Отметим, что США пока являются первой страной, имеющей опыт проведения переписи населения совместно с Apple.

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