RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Україна у лютому 2023 року проведе е-перепис. До процесу залучать Apple

Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський заявив, що електронний перепис населення України відбудеться в лютому 2023 року. До цього процесу залучать компанію Apple.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на послання глави держави до Ради.

"В планах запустити вже скоро запустити електронний перепис, який згодом приведе до електронного голосування. Пишаємось тим, що Україна стане другою в світі, яка проведе перепис у співпраці з Apple вже у лютому 2023 року", - розповів Зеленський.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Україна стане другою країною яка проведе перепис населення у співпраці з Apple. Мінцифри підписав меморандум з американською компанією.

Зазначимо, що США поки є першою країною, яка має досвід проведення перепису населення спільно з Apple.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВерховна радаПерепис населення