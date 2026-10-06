Є оновлена інформація про підготовку удару РФ: Зеленський звернувся до українців

За словами глави держави, українські служби та Повітряні сили готові реагувати на загрозу в межах наявних засобів захисту.

"Будь ласка, дуже прошу, бережіть себе. Будь ласка, реагуйте на сигнали про ракетну небезпеку", - закликав Зеленський.

Президент наголосив, що ефективність захисту українського неба значною мірою залежить від партнерів.

"Від кожного лідера, від кожної держави у світі, які мають засоби захисту, які нам потрібні, і які можуть їх передати", - підкреслив він.

Зеленський заявив, що для передачі цих засобів потрібна "політична воля", зокрема у США, країнах Європи та у решти партнерів.

Нагадаємо, сьогодні екскерівник ЦПД Андрій Коваленко заявив, що Росія, ймовірно, готується до чергового удару по Україні. За його словами, країна-агресорка і надалі може зосереджуватися на ударах по критично важливій інфраструктурі.

Коваленко зазначив, що нинішні дії Росії нагадують попередні плани Кремля. Зокрема, він провів паралель із розрахунком диктатора на те, що його військам вдасться захопити Київ протягом трьох днів.