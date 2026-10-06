Есть обновленная информация о подготовке удара РФ: Зеленский обратился к украинцам

По словам главы государства, украинские службы и Воздушные силы готовы реагировать на угрозу в рамках имеющихся средств защиты.

"Пожалуйста, очень прошу, берегите себя. Пожалуйста, реагируйте на сигналы о ракетной опасности", - призвал Зеленский.

Президент подчеркнул, что эффективность защиты украинского неба во многом зависит от партнеров.

"От каждого лидера, от каждого государства в мире, которые имеют средства защиты, которые нам нужны и которые могут их передать", - подчеркнул он.

Зеленский заявил, что для передачи этих средств нужна "политическая воля", в том числе в США, странах Европы и остальных партнеров.

Напомним, сегодня эксруководитель ЦПД Андрей Коваленко заявил, что Россия, вероятно, готовится к очередному удару по Украине. По его словам, страна-агрессор и дальше может сосредотачиваться на ударах по критически важной инфраструктуре.

Коваленко отметил, что нынешние действия России напоминают предыдущие планы Кремля. В частности, он провел параллель с расчетом диктатора на то, что его войскам удастся захватить Киев в течение трех дней.