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E.ON знизила оцінку вартості "Північного потоку" до нуля

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Україна, Середа 15 березня 2023 09:28
E.ON знизила оцінку вартості "Північного потоку" до нуля Фото: вартість Nord Stream впала до нуля (Nord Stream)
Автор: Олександр Білоус

Компанія E.ON, найбільший в Європі оператор енергетичних мереж, знизила до нуля вартість своєї 15,5%-ної частки в газопроводі Nord Stream, який був пошкоджений у вересні в результаті підривів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Справедлива вартість пакета спочатку становила 1,2 млрд євро, але протягом останнього року вона поступово знижувалася після того, як Москва припинила постачання трубопроводом з початком війни проти України.

Наприкінці вересня E.ON оцінювала свою частку Nord Stream у 100 млн доларів.

Нагадаємо, 7 березня впливове видання The New York Times оприлюднило матеріал, у якому стверджується, що за вибухом газопроводів "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі нібито стоять неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці.

Українська влада спростовує свою причетність до підривів газопроводів.

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