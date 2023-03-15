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E.ON снизила оценку стоимости "Северного потока" до нуля

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Украина, Среда 15 марта 2023 09:28
E.ON снизила оценку стоимости "Северного потока" до нуля Фото: стоимость Nord Stream упала до нуля (Nord Stream)
Автор: Александр Белоус

Компания E.ON, крупнейший в Европе оператор энергетических сетей снизила до нуля стоимость своей 15,5%-ной доли в газопроводе Nord Stream, который был поврежден в сентябре в результате подрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Справедливая стоимость пакета изначально составляла 1,2 млрд евро, но в течение последнего года она постепенно снижалась после того, как Москва прекратила поставки по трубопроводу с началом войны против Украины.

В конце сентября E.ON оценивала свою долю Nord Stream в 100 млн долларов.

Напомним, 7 марта влиятельное издание The New York Times обнародовало материал, в котором утверждается, что за взрывом газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" в Балтийском море якобы стоят неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.

Украинские власти опровергают свою причастность к подрывам газопроводов.

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