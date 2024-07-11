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"Є обґрунтовані підозри": в Україні перевірять справедливість графіків відключень світла

Фото: Графіки відключень світла в Україні перевірять Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Держенергонагляд поглиблено перевірить справедливого розподілу електроенергії в областях та застосування обленерго графіків погодинних відключень.

Про це заявив голова Держенергонагляду Руслан Слободян, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

"Є обґрунтовані підозри, що деякі оператори системи розподілу (обленерго) не зовсім правильно застосовували графіки погодинних відключень. Це ми ретельно перевіримо", - сказав він.

За його словами, Дніпропетровська область лідирує за кількістю скарг. Тому поглиблена перевірка розпочнеться саме з цієї області, після чого відбудеться ще у 5-6 регіонах.

Водночас Слободян не виключив, що графіки погодинних відключень можуть не дотримуватися через те, що на стабілізаційні відключення припадають аварійні, спричинені, зокрема, спекою.

 

Нагадаємо, Слободян у червні заявляв про плани оновити перелік об’єктів, які не підлягають знеструмленню. Він говорив, що від ліній, які живлять критичну інфраструктуру, мають бути від'єднані всі інші споживачі.

Раніше очікувалося, що новий перелік об’єктів буде затверджений до липня 2024 року. Водночас рішення уряду досі немає.

Детальніше про черги та графіки відключень світла читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Відключеня світлаУкренерго