"Есть обоснованные подозрения": в Украине проверят справедливость графиков отключений света

"Есть обоснованные подозрения, что некоторые операторы системы распределения (облэнерго) не совсем правильно применяли график почасовых отключений. Это мы тщательно проверим", - сказал он.

По его словам, Днепропетровская область лидирует по количеству жалоб. Поэтому углубленная проверка начнется с этой области, после чего состоится еще в 5-6 регионах.

В то же время Слободян не исключил, что графики почасовых отключений могут не соблюдаться из-за того, что на стабилизационные отключения приходятся аварийные, вызванные, в частности, жарой.