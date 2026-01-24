"Є об'єктивні проблеми": Мелоні звернулася з незвичайним проханням до Трампа

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що звернулася до президента США Дональда Трампа з проханням змінити структуру створюваної ним Ради миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію агенції ANSA .

Рим не відмовляється від участі в Раді миру під егідою США, однак вимагає перегляду принципів її управління. Про це глава італійського уряду заявила після переговорів із канцлером Німеччини в Римі, підкресливши, що вже донесла позицію Італії до Вашингтона.

Що Мелоні сказала Трампу

Прем'єр-міністр Італії повідомила, що безпосередньо обговорила з президентом США Дональдом Трампом проблемні аспекти нової ініціативи. За її словами, чинна конфігурація Ради миру суперечить нормам італійської конституції, оскільки передбачає домінуючу роль глави Білого дому.

"Я вважаю, що для нас існують об'єктивні конституційні проблеми з тим, як сформована ініціатива, і попросила його про готовність переглянути цю конфігурацію, щоб задовольнити потреби не тільки Італії, а й інших європейських країн", - заявила Мелоні журналістам.

Чому Італія не може приєднатися

Згідно з конституцією Італії, країна має право брати участь у міжнародних організаціях, спрямованих на забезпечення миру і справедливості між народами, виключно на рівноправних умовах. Нинішня модель Ради миру, що передбачає верховенство президента США, цим вимогам не відповідає.

Позиція Німеччини

Підхід італійського уряду підтримав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Він зазначив, що не виключає участі Берліна в Раді миру, але лише за умови зміни її структури.

"Що стосується Ради миру, я особисто був би готовий приєднатися до неї, якщо вона супроводжуватиме процес у Газі. Але в будь-якому разі ми не можемо прийняти нинішні структури управління", - наголосив Мерц.

Хто вже підписав ініціативу Трампа

Угоду про створення Ради миру під керівництвом президента США було підписано 22 січня в Давосі. Ініціатива, за задумом Трампа, має зосередитися на стабілізації ситуації в Газі та її відновленні, а в перспективі отримати ширший міжнародний мандат.

У церемонії взяли участь представники менш ніж 20 держав. Водночас жоден із ключових західноєвропейських союзників США документ не підписав. Від країн ЄС участь взяли тільки прем'єр-міністри Угорщини та Болгарії.