"Есть объективные проблемы": Мелони обратилась с необычной просьбой к Трампу

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой изменить структуру создаваемого им Совета мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию агенства ANSA .

Рим не отказывается от участия в Совете мира под эгидой США, однако требует пересмотра принципов его управления. Об этом глава итальянского правительства заявила после переговоров с канцлером Германии в Риме, подчеркнув, что уже донесла позицию Италии до Вашингтона.

Что Мелони сказала Трампу

Премьер-министр Италии сообщила, что напрямую обсудила с президентом США Дональдом Трампом проблемные аспекты новой инициативы. По ее словам, действующая конфигурация Совета мира противоречит нормам итальянской конституции, поскольку предполагает доминирующую роль главы Белого дома.

"Я считаю, что для нас существуют объективные конституционные проблемы с тем, как сформирована инициатива, и попросила его о готовности пересмотреть эту конфигурацию, чтобы удовлетворить потребности не только Италии, но и других европейских стран", – заявила Мелони журналистам.

Почему Италия не может присоединиться

Согласно конституции Италии, страна вправе участвовать в международных организациях, направленных на обеспечение мира и справедливости между народами, исключительно на равноправных условиях. Нынешняя модель Совета мира, предполагающая верховенство президента США, этим требованиям не соответствует.

Позиция Германии

Подход итальянского правительства поддержал канцлер Германии Фридрих Мерц. Он отметил, что не исключает участия Берлина в Совете мира, но лишь при условии изменения его структуры.

"Что касается Совета мира, я лично был бы готов присоединиться к нему, если он будет сопровождать процесс в Газе. Но в любом случае мы не можем принять нынешние структуры управления", – подчеркнул Мерц.

Кто уже подписал инициативу Трампа

Соглашение о создании Совета мира под руководством президента США было подписано 22 января в Давосе. Инициатива, по замыслу Трампа, должна сосредоточиться на стабилизации ситуации в Газе и ее восстановлении, а в перспективе получить более широкий международный мандат.

В церемонии приняли участие представители менее чем 20 государств. При этом ни один из ключевых западноевропейских союзников США документ не подписал. От стран ЕС участие приняли только премьер-министры Венгрии и Болгарии.