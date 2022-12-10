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Є носії "Калібрів"? Стало відомо, скільки кораблів тримає Росія у Чорному морі

Фото: Росія тримає у Чорному морі 10 кораблів (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Олег Васьків

Росія тримає на бойовому чергування у Чорному морі 10 кораблів. Серед них немає жодного носія "Калібрів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram речника Одеської військової адміністрації Сергія Братчука.

Спікер традиційно побажав суднам ворога відправитися на дно.

Попри відсутність кораблів, які здатні нести крилаті ракети, українцям варто бути пильними та не нехтувати повітряними тривогами. Адже ситуація може змінитися, а пуск "Калібрів" статися дуже швидко.

Зазначаємо, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не з'явиться інформація про відбій небезпеки.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що РФ вже почала використовувати мінімально необхідний резерв ракет. Однак ворог має у запасі тисячі снарядів типу С-300.

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Черное мореВійна Росії проти України