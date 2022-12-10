Є носії "Калібрів"? Стало відомо, скільки кораблів тримає Росія у Чорному морі

Спікер традиційно побажав суднам ворога відправитися на дно.

Попри відсутність кораблів, які здатні нести крилаті ракети, українцям варто бути пильними та не нехтувати повітряними тривогами. Адже ситуація може змінитися, а пуск "Калібрів" статися дуже швидко.

Зазначаємо, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не з'явиться інформація про відбій небезпеки.