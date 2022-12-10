Есть носители "Калибров"? Стало известно, сколько кораблей держит Россия в Черном море

Спикер традиционно пожелал судам врага отправиться на дно.

Несмотря на отсутствие кораблей, способных нести крылатые ракеты, украинцам следует быть бдительными и не пренебрегать воздушными тревогами. Ведь ситуация может измениться, а пуск "Калибров" произойти очень быстро.

Отмечаем, что граждане должны немедленно пройти в укрытие, как только начинают выть сирены. В хранилищах необходимо находиться, пока не появится информация об отбое опасности.