UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Є носії "Калібрів"? Стало відомо, скільки бойових кораблів тримає Росія у Чорному морі

Фото: Росія тримає у Чорному морі 7 бойових кораблів (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Олег Васьків

Росія тримає на бойовому чергування у Чорному морі 7 кораблів. Серед них немає жодного носія "Калібрів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Однак, попереджають українські військові, ситуація може змінитися, а пуск крилатих ракет статися дуже швидко.

В ОК "Південь" закликали громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

"Ворог продовжує погрози і шантаж ударами по критичній інфраструктурі, ймовірність застосування дронів-камікадзе також на досить високому рівні. Намагайтеся ощадливо ставитись до енергоресурсів, не перевантажувати системи комунікацій та регулювати споживання", - зазначили наші воїни.

Окрім цього, додали, що не варто сповіщати навіть позитивні новини про дії підрозділів ЗСУ.

"Передчасний виток інформації може вартувати життя як воїнам-визволителям, так і мирним мешканцям тих населених пунктів, де триває військова операція", - пояснили в Оперативному командуванні.

Нагадаємо, авіація потужно вдарила по системах ППО росіян на півдні. Водночас було знищено десятки одиниць живої сили ворога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
чорное мореВійна Росії проти України