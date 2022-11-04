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Есть носители "Калибров"? Стало известно, сколько боевых кораблей держит Россия в Черном море

Фото: Россия держит в Черном море 7 боевых кораблей (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Олег Васкив

Россия держит на боевом дежурстве в Черном море 7 кораблей. Среди них нет ни одного носителя "Калибров".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Однако, предупреждают украинские военные, ситуация может измениться, а пуск крылатых ракет произойти очень быстро.

В ОК "Юг" призвали граждан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

"Враг продолжает угрозы и шантаж ударами по критической инфраструктуре, вероятность применения дронов-камикадзе также на достаточно высоком уровне. Старайтесь бережно относиться к энергоресурсам, не перегружать системы коммуникаций и регулировать потребление", - отметили наши воины.

Кроме того, добавили, что не стоит извещать даже положительные новости о действиях подразделений ВСУ.

"Предварительный утечка информации может стоить жизни как воинам-освободителям, так и мирным жителям тех населенных пунктов, где идет военная операция", - объяснили в Оперативном командовании.

Напомним, авиация мощно ударила по системам ПВО россиян на юге. В то же время были уничтожены десятки единиц живой силы врага.

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