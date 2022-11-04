Есть носители "Калибров"? Стало известно, сколько боевых кораблей держит Россия в Черном море

Однако, предупреждают украинские военные, ситуация может измениться, а пуск крылатых ракет произойти очень быстро.

В ОК "Юг" призвали граждан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

"Враг продолжает угрозы и шантаж ударами по критической инфраструктуре, вероятность применения дронов-камикадзе также на достаточно высоком уровне. Старайтесь бережно относиться к энергоресурсам, не перегружать системы коммуникаций и регулировать потребление", - отметили наши воины.

Кроме того, добавили, что не стоит извещать даже положительные новости о действиях подразделений ВСУ.

"Предварительный утечка информации может стоить жизни как воинам-освободителям, так и мирным жителям тех населенных пунктов, где идет военная операция", - объяснили в Оперативном командовании.