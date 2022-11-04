ua ru
Пт, 04 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Есть носители "Калибров"? Стало известно, сколько боевых кораблей держит Россия в Черном море

Новина українською →
Пятница 04 ноября 2022 02:46
Есть носители "Калибров"? Стало известно, сколько боевых кораблей держит Россия в Черном море Фото: Россия держит в Черном море 7 боевых кораблей (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Олег Васкив

Россия держит на боевом дежурстве в Черном море 7 кораблей. Среди них нет ни одного носителя "Калибров".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Однако, предупреждают украинские военные, ситуация может измениться, а пуск крылатых ракет произойти очень быстро.

В ОК "Юг" призвали граждан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

"Враг продолжает угрозы и шантаж ударами по критической инфраструктуре, вероятность применения дронов-камикадзе также на достаточно высоком уровне. Старайтесь бережно относиться к энергоресурсам, не перегружать системы коммуникаций и регулировать потребление", - отметили наши воины.

Кроме того, добавили, что не стоит извещать даже положительные новости о действиях подразделений ВСУ.

"Предварительный утечка информации может стоить жизни как воинам-освободителям, так и мирным жителям тех населенных пунктов, где идет военная операция", - объяснили в Оперативном командовании.

Напомним, авиация мощно ударила по системам ПВО россиян на юге. В то же время были уничтожены десятки единиц живой силы врага.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
чорное море Война России против Украины
NEWS
При отключении света исчезает связь и интернет. Почему так происходит и что делать
При отключении света исчезает связь и интернет. Почему так происходит и что делать
DAILY
Черные следы "русского мира". Что Россия оставила после оккупации на востоке Украины
Виталий НосачФотокорреспондент Черные следы "русского мира". Что Россия оставила после оккупации на востоке Украины