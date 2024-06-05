Е-квиток для транспорту прирівняють до паперового: Рада підтримала законопроєкт

Верховна рада підтримала у другому читанні законопроєкт про впровадження електронних квитків в автомобільному та міському електротранспорті. Е-квитки прирівняють до паперових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка у Telegram.
У першому читання законопроєкт №5705 був ухвалений ще до початку повномасштабної війни - у січні 2022 року. У другому читання проєкт підтримали 256 народних депутатів.
Зазначається, що законопроєкт дозволить забезпечити реалізацію однієї з ключових реформ транспорту - впровадження електронного квитка.
Мета прийняття документа:
Варто додати, що у низці українських міст вже користують електронними квитками для проїзду у громадському транспорту. Ухвалення цього законопроєкту забезпечить подальшу диджиталізацію систем проїзду у міському транспорту.
Раніше РБК-Україна розповідало, скільки коштує проїзд у громадському транспорті Києва та де їх придбати квитки.
Також у столиці почали тестувати новий сервіс для оплати проїзду через смартфон.
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