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Е-квиток для транспорту прирівняють до паперового: Рада підтримала законопроєкт

Київ, Середа 05 червня 2024 12:45
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Е-квиток для транспорту прирівняють до паперового: Рада підтримала законопроєкт Фото: в Україні е-квиток для транспорту прирівняють до паперового (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Верховна рада підтримала у другому читанні законопроєкт про впровадження електронних квитків в автомобільному та міському електротранспорті. Е-квитки прирівняють до паперових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка у Telegram.

У першому читання законопроєкт №5705 був ухвалений ще до початку повномасштабної війни - у січні 2022 року. У другому читання проєкт підтримали 256 народних депутатів.

Зазначається, що законопроєкт дозволить забезпечити реалізацію однієї з ключових реформ транспорту - впровадження електронного квитка.

Мета прийняття документа:

  • використання електронного квитка як правову підставу для укладення договору перевезення пасажира та багажу (як це діє у випадку з паперовим);
  • створення умов для належного функціонування автоматизованої системи оплати вартості проїзду в міському пасажирському транспорті.

Варто додати, що у низці українських міст вже користують електронними квитками для проїзду у громадському транспорту. Ухвалення цього законопроєкту забезпечить подальшу диджиталізацію систем проїзду у міському транспорту.

Раніше РБК-Україна розповідало, скільки коштує проїзд у громадському транспорті Києва та де їх придбати квитки.

Також у столиці почали тестувати новий сервіс для оплати проїзду через смартфон.

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