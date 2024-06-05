Е-билет для транспорта приравняют к бумажному: Рада поддержала законопроект
Верховная рада поддержала во втором чтении законопроект о внедрении электронных билетов в автомобильном и городском электротранспорте. Е-билеты приравнивают к бумажным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.
В первом чтении законопроект №5705 был принят еще до начала полномасштабной войны - в январе 2022 года. Во втором чтении проект поддержали 256 народных депутатов.
Законопроект позволит обеспечить реализацию одной из ключевых реформ транспорта - внедрение электронного билета.
Цель принятия документа:
- использование электронного билета в качестве правового основания для заключения договора перевозки пассажира и багажа (как это действует в случае с бумажным);
- создание условий для надлежащего функционирования автоматизированной системы оплаты стоимости проезда в городском пассажирском транспорте.
Следует добавить, что в ряде украинских городов уже пользуются электронными билетами для проезда в общественном транспорте. Принятие этого законопроекта обеспечит дальнейшую диджилизацию систем проезда в городском транспорте.
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