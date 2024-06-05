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Е-билет для транспорта приравняют к бумажному: Рада поддержала законопроект

Киев, Среда 05 июня 2024 12:45
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Е-билет для транспорта приравняют к бумажному: Рада поддержала законопроект Фото: в Украине е-билет для транспорта приравняют к бумажному (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Верховная рада поддержала во втором чтении законопроект о внедрении электронных билетов в автомобильном и городском электротранспорте. Е-билеты приравнивают к бумажным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.

В первом чтении законопроект №5705 был принят еще до начала полномасштабной войны - в январе 2022 года. Во втором чтении проект поддержали 256 народных депутатов.

Законопроект позволит обеспечить реализацию одной из ключевых реформ транспорта - внедрение электронного билета.

Цель принятия документа:

  • использование электронного билета в качестве правового основания для заключения договора перевозки пассажира и багажа (как это действует в случае с бумажным);
  • создание условий для надлежащего функционирования автоматизированной системы оплаты стоимости проезда в городском пассажирском транспорте.

Следует добавить, что в ряде украинских городов уже пользуются электронными билетами для проезда в общественном транспорте. Принятие этого законопроекта обеспечит дальнейшую диджилизацию систем проезда в городском транспорте.

Ранее РБК-Украина рассказывало, сколько стоит проезд в общественном транспорте Киева и где купить билеты.

Также в столице начали тестировать новый сервис по оплате проезда через смартфон.

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