Є кроки, які ми повинні робити, щоб закінчити війну, - Зеленський

Україна прагне закінчити війну з Росією так, щоб нівелювати загрозу широкомасштабній військовій агресії РФ у майбутньому. Для цього країні потрібні гарантії безпеки чи відповідне озброєння.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави представникам латиноамериканських ЗМІ у Буенос-Айресі.

За словами Зеленського, план Кремля щодо захоплення України приречений на невдачу, і наслідки агресії російських окупантів не будуть пробачені.

"Ніхто не хоче пробачати Росію, ніхто їм не пробачить. І, безумовно, вони не зможуть окупувати Україну, бо їх будуть щоденно підпалювати в наших домівках, якщо вони зайдуть туди, окупують і будуть жити", - наголошує президент.

Президент зазначив, що "безумовно, це момент неповернення, бо вони вбили стільки людей, і в кожній сім'ї у нас є якісь втрати".

Також глава держави звернув увагу на те, що Москва не відмовляється від своїх планів та спроб окупації України. І загроза подальших нападів із боку РФ залишається.

"Якщо на початку 2014 року вони говорили, це не ми окупували Крим, зараз ніхто нічого не скриває. Вони відкрито говорять про свою операцію і свої цілі. їм це не вдалось і не вдасться - це факт", - розповів Зеленський.

При цьому президент додав, що "є кроки, які ми повинні робити, щоб закінчити війну".

"Безумовно ми хочемо її закінчити - закінчити так, щоб вона не почалась знову. нам потрібні гарантії безпеки: або юридичні від держав, або відповідна зброя, якою ми можемо зупинити Росію", - пояснив президент.

Він також уточнив, що йдеться про "конкретні гарантії, щоб вони знову не прийшли до нас".

Українська формула миру

Нагадаємо, під час виступу на саміті G20 у листопаді 2022 року президент України Володимир Зеленський запропонував формулу миру, щоб зупинити російське повномасштабне вторгнення. Вона включає 10 пунктів:

радіаційна та ядерна безпека (вихід РФ з території ЗАЕС, відмова від ядерних загроз);

продовольча безпека (розширення зернової ініціативи);

енергетична безпека (захист енергетичної інфраструктури України, обмеження цін на енергоресурси РФ);

звільнення всіх полонених та депортованих (звільнення за формулою "всіх на всіх");

виконання Статуту ООН, відновлення територіальної цілісності та світового порядку;

виведення російських військ та припинення бойових дій (відновлення контролю України над усіма ділянками державного кордону з Росією);

справедливість (створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України);

екоцид, потреба негайного захисту природи;

недопущення ескалації (підписання союзниками договору про гарантії безпеки Kyiv Security Compact);

фіксація закінчення війни.

Раніше повідомлялося, що 11 грудня міністри закордонних справ країн Європейського Союзу обговорять гарантії безпеки України. Варіанти винесуть на саміт європейських лідерів.