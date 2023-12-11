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Есть шаги, которые мы должны делать, чтобы окончить войну, - Зеленский

Понедельник 11 декабря 2023 15:40
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Есть шаги, которые мы должны делать, чтобы окончить войну, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Украина стремиться окончить войну с Россией так, чтобы нивелировать угрозу широкомасштабной военной агрессии РФ в будущем. Для этого стране нужны гарантии безопасности или соответствующее вооружение.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства представителям латиноамериканских СМИ в Буэнос-Айресе.

По словам Зеленского, план Кремля по захвату Украины обречен на неудачу, и последствия агрессии российских оккупантов не будут прощены.

"Никто не хочет простить Россию, никто им не простит. И, безусловно, они не смогут оккупировать Украину, потому что их будут ежедневно поджигать в наших домах, если они зайдут туда, оккупируют и будут жить", - подчеркивает президент.

Президент отметил, что "безусловно, это момент невозвращения, потому что они убили столько людей, и у каждой семьи у нас есть какие-то потери".

Также глава государства обратил внимание на то, что Москва не отказывается от своих планов и попыток оккупации Украины. И угроза дальнейших нападений со стороны РФ остается.

"Если в начале 2014 года они говорили, это не мы оккупировали Крым, сейчас никто ничего не скрывает. Они открыто говорят о своей операции и своих целях. Им это не удалось и не удастся - это факт", - рассказал Зеленский.

При этом президент добавил, что "есть шаги, которые мы должны делать, чтобы окончить войну".

"Безусловно, мы хотим ее закончить - закончить так, чтобы она не началась снова. Нам нужны гарантии безопасности: либо юридические от государств, либо соответствующее оружие, которым мы можем остановить Россию", - объяснил президент.

Он также уточнил, что речь идет о "конкретных гарантиях, чтобы они снова не пришли к нам".

Украинская формула мира

Напомним, во время выступления на саммите G20 в ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский предложил формулу мира, чтобы остановить российское полномасштабное вторжение. Она включает 10 пунктов:

  • радиационная и ядерная безопасность (выход РФ с территории ЗАЭС, отказ от ядерных угроз);
  • продовольственная безопасность (расширение зерновой инициативы);
  • энергетическая безопасность (защита энергетической инфраструктуры Украины, ограничение цен на энергоресурсы РФ);
  • освобождение всех пленных и депортированных (освобождение по формуле "всех на всех");
  • выполнение Устава ООН, восстановление территориальной целостности и мирового порядка;
  • вывод российских войск и прекращение боевых действий (восстановление контроля Украины над всеми участками государственной границы с Россией);
  • справедливость (создание специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины);
  • экоцид, потребность немедленной защиты природы;
  • недопущение эскалации (подписание союзниками договора о гарантиях безопасности Kyiv Security Compact);
  • фиксация окончания войны.

Ранее сообщалось, что 11 декабря министры иностранных дел стран Европейского союза обсудят гарантии безопасности Украины. Варианты вынесут на саммит европейских лидеров.

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Владимир Зеленский Война России против Украины
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